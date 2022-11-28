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Suriye'de saldırı hazırlığı yapan teröristlere ağır darbe

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Suriye'de saldırı hazırlığı yapan teröristlere ağır darbe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 14 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından operasyonla ilgili yapılan paylaşımda, “Suriye’nin kuzeyini kana bulamaktan, yöre halkının huzur ve güvenini bozmaktan başka misyonu olmayan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hale getirildi” ifadeleri yer aldı.

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