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28 Kasım altında düşüş var! Gram ve çeyrek altın fiyatına bakın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
28 Kasım altında düşüş var! Gram ve çeyrek altın fiyatına bakın

28 Kasım altın fiyatları merak ediliyor. Yeni haftaya düşüşle başlayan gram altın 1050 liradan alıcı buluyor. Analistler ABD'de açıklanacak iş gücü verilerine dikkat çekti.

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Cuma günü, yatay seyreden altının gram fiyatı, günü 1.052 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 1.050 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.720 lira, Cumhuriyet altını da 6.990 liradan satılıyor.

Risk algısının, küresel dolar talebini artırdığını ve emtia fiyatlarını baskıladığını aktaran analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak iş gücü verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıktaki para politikası kararı öncesinde beklentiler üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

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