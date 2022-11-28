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Bakan Kirişçi kararı duyurdu 81 ile gönderildi! Seferberlik başlıyor

Bakan Kirişçi kararı duyurdu 81 ile gönderildi! Seferberlik başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, 81 ile gönderilen yazı ile belediyelerin “Su Verimliliği Seferberliği”ne davet edildiğini duyurdu.

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Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, tüm illerin belediye başkanlarına su seferberliği mektubu gönderildiğini duyurdu. Bakan Kirişci, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

Değerli Belediye Başkanım, su en önemli hayat kaynaklarımızdan biridir. Canlı yaşamının devamı, yeterli ve temiz su kaynaklarının korunmasına bağlıdır. Su kaynaklarımızın etkin bir şekilde yönetimi, korunması ve sürdürülebilirliği, Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla ilan ettiği hedeflerimize ulaşmamızda büyük önem taşımaktadır. Yapılan projeksiyonlar, Akdeniz iklim kuşağında yer alan ülkemizin su kaynaklarının, iklim değişikliğinden önemli ölçüde etkileneceğini ortaya koymaktadır. Su stresi altındaki ülkemizde atılması gereken etkili adımlar konusunda, belediyelerimize de büyük görevler düşmektedir. Kıymetli başkanım, ülkemizde, kaynaktan çekilen suyun önemli bir bölümü son kullanıcıya ulaşıncaya kadar kaybolmaktadır.

Ülke genelinde ortalama su kayıp oranının yüzde 33,54 olduğu göz önüne alındığında, Bakanlığımızca yayımlanan mevzuat çerçevesinde acil önlem alınması, belediyelerimiz tarafından bu oranın süreç içinde yüzde 25 seviyesine düşürülmesi gerektiği ortadadır. Bunu sağladığımız takdirde 10 milyon nüfuslu bir kentin 1 yıllık su ihtiyacının karşılanabileceği öngörülmektedir. Belediyelerimizin, şebekelerdeki kayıpların önlenmesi, kaynakların korunması, gelir getirmeyen suyun azaltılması, yağmur suyu hasadıyla arıtılmış atık suların yeniden kullanılması konularında yürütecekleri çalışmalar, yerleşim birimlerimizin su bütçesinin sürdürülebilirliğine büyük katkı sağlayacaktır.

Bakanlığımızca 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü’nde ‘Su Verimliliği Seferberliği’ başlatılması kararı alınmıştır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum da konuyla ilgili açıklamasında, “Bakanlığımızca 4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü’nde ‘Su Verimliliği Seferberliği’ başlatılması kararı alınmıştır. Yürüteceğimiz çalışmalarla su tüketen her kesimden vatandaşımıza ulaşmayı hedeflemekteyiz. Değerli başkanım, ülkemizin kaynaklarının korunmasına yönelik ‘suda sıfır israf’ ilkesiyle hayata geçireceğimiz çalışmalarımızda, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanımızda olacağınızdan hiçbir kuşkumuz bulunmamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle kampanyamıza ilgi ve desteğiniz için şimdiden teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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