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İstanbul'a su sağlayan iki barajdaki seviye düştü! Alarm veriyor kum adacıkları oluştu

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İstanbul'a su sağlayan iki barajdaki seviye düştü! Alarm veriyor kum adacıkları oluştu

İSTANBUL barajları alarm veriyor. Neredeyse 30 gündür kente yağış düşmüyor. İSKİ'nin verilerine göre Papuçdere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 3,25 olarak ölçüldü.

İstanbul'a su sağlayan iki barajdaki seviye düştü! Alarm veriyor kum adacıkları oluştu

Kazandere ve Pabuçdere barajlarında su seviyesi, yağışların azlığı ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle azaldı. İstanbul'a su sağlayan her iki barajda da suyun çekilmesi nedeniyle kum adacıkları ve çatlaklar oluştu.

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İstanbul'a su sağlayan iki barajdaki seviye düştü! Alarm veriyor kum adacıkları oluştu

İSKİ verilerine göre, Kazandere Barajı'nın doluluk bugün itibarıyla 16,72'ye geriledi.

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İstanbul'a su sağlayan iki barajdaki seviye düştü! Alarm veriyor kum adacıkları oluştu

Papuçdere Barajı'nda ise su seviyesi yüzde 3,25 olarak kaydedildi.

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İstanbul'a su sağlayan iki barajdaki seviye düştü! Alarm veriyor kum adacıkları oluştu

 Kazandere Barajı'nın doluluk oranı şubat-mayıs aylarında yüzde 100 seviyelerindeydi.

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