İstanbul'a su sağlayan iki barajdaki seviye düştü! Alarm veriyor kum adacıkları oluştu

Kazandere ve Pabuçdere barajlarında su seviyesi, yağışların azlığı ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle azaldı. İstanbul'a su sağlayan her iki barajda da suyun çekilmesi nedeniyle kum adacıkları ve çatlaklar oluştu.