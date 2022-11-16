İstanbul'a su sağlayan iki barajdaki seviye düştü! Alarm veriyor kum adacıkları oluştu
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İSTANBUL barajları alarm veriyor. Neredeyse 30 gündür kente yağış düşmüyor. İSKİ'nin verilerine göre Papuçdere Barajı'nın doluluk oranı yüzde 3,25 olarak ölçüldü.
Kazandere ve Pabuçdere barajlarında su seviyesi, yağışların azlığı ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı nedeniyle azaldı. İstanbul'a su sağlayan her iki barajda da suyun çekilmesi nedeniyle kum adacıkları ve çatlaklar oluştu.
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İSKİ verilerine göre, Kazandere Barajı'nın doluluk bugün itibarıyla 16,72'ye geriledi.
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Papuçdere Barajı'nda ise su seviyesi yüzde 3,25 olarak kaydedildi.
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Kazandere Barajı'nın doluluk oranı şubat-mayıs aylarında yüzde 100 seviyelerindeydi.
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