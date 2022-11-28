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Esad güçleri harekete geçti! Halep'te YPG'ye darbe

Esad güçleri harekete geçti! Halep'te YPG'ye darbe

Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin kuzeyindeki Halep kent merkezinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Şeyh Maksut ile Eşrefiyye mahallerine yakıt akışını durdurdu.

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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esed rejimi Suriye'de kontrolünde tuttuğu bölgelerde 18 Eylül'de sözde yerel seçimleri bahane ederek Halep'te PKK/YPG'li teröristlerin yuvalandığı Şeyh Maksut ile Eşrefiyye mahallerindeki örgütün sözde yerel meclisini değiştirmek istedi.

Kaynaklar, terör örgütünün bu talebe karşı çıktığını ve bunun üzerine rejim güçlerinin, 26 Kasım'dan itibaren Şeyh Maksut ile Eşrefiyye'ye yakıt girişine yasak getirdiğini kaydetti.

Yakıt krizi nedeniyle söz konusu mahallelere elektrik sağlayan jeneratörlerin büyük bir kısmı devre dışı kaldı.

Esed rejimi güçleri, 7 Nisan'da Şeyh Maksut ile Eşrefiyye mahallelerini abluka altına almış, buna karşılık olarak da PKK/YPG, 9 Nisan'da Haseke ili ile Kamışlı ilçesindeki Esed rejimi güçlerini abluka altına almıştı.

Rejim yaklaşık 10 gün süren ablukada mahallelere akaryakıt, un, gıda ve ilaç gibi malzemelerin girişini engellemişti.

PKK/YPG'nin Halep kent merkezindeki varlığı

Esed rejimi, 2012'de halk hareketleri ve silahlı direnişlerin artması üzerine, kendisine karşı silahlı eyleme girmemesi koşuluyla ülkenin kuzeyinde bazı bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı. PKK/YPG bu şeklide Halep kent merkezindeki söz konusu mahallelerde yuvalanmaya başladı.

Örgüt, 2016'da rejim ve Rusya'nın Halep'i kuşatıp ele geçirmesinde Şeyh Maksut Mahallesi üzerinden stratejik destek verdi.

Rejim elinde tuttuğu Halep merkezde PKK/YPG varlığına izin verirken, buna karşılık örgüt de rejimin Haseke ili genelindeki bazı noktalarda varlık göstermesine izin veriyor. Ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke'de taraflar burada dönem dönem hakimiyet mücadelesinden kaynaklı kısa süreli çatışmalara giriyor.

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