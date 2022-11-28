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DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve emniyetin ortak operasyonu sonucu İstanbul'da yakalandı.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan firari terörist Matur'un, yurt dışına çıkma arayışında olduğu tespit edildi.

Matur, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonu sonucu bugün İstanbul'da yakalandı.

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