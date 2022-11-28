DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı

Bakan Nebati sosyal medyadan duyurdu: Değerli dostum ile bir araya geldik ve...

28 Kasım altında düşüş var! Gram ve çeyrek altın fiyatına bakın

Bugün Petrol fiyatları öyle çakıldı ki benzin ve motorine eşi benzeri olmayan büyük indirim getirecek