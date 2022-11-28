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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına çağrı: Zulme seyirci kalmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına çağrı: Zulme seyirci kalmayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İSEDAK 38. Toplantısı Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu. İslam dünyasına ''Zulme sessiz kalmayın'' çağrısında bulunan Erdoğan, Suriye'nin çatışma ve insani krizden kurtulması için daha güçlü irade ortaya konulması gerektiğini söyledi "Bizde gereken adımları atmaya tereddüt etmeyeceğiz." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Toplantısı Açılış Programı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- Bizler yetimlere şefkatle davranan hiçbir ayrım gözetmeden mazlumlara sahip çıkan, fakir ve fukaranın elinden tutan bir peygamberin ümmetiyiz. Veren eli alan elden üstün gören bir medeniyetin mensuplarıyız. Dillerimiz, kültürlerimiz farklı olsa da aynı büyük ailenin fertleriyiz. Dünyanın neresinde olursa olsun tüm kardeşlerimizden sorumluyuz. Her ailede olduğu gibi bizlerin arasında da tartışmalar, gerilimler yaşanabiliyor.

-Türkiye elindeki imkanları tüm ihtiyaç sahipleriyle paylaşmıştır. Bizden talepte bulunan 162 ülkeye tıbbi yardım malzemesi gönderdik. Yerli ve milli aşımız Turkovac'ı milletimizle birlikte tüm insanlığın hizmetine sundu. Afrika halklarının yanında yer aldık. Tabii afetlerden ve savaşlardan etkilenen insanlara yardım elimizi uzatıyoruz. Bununla kalmıyor aynı zamanda bölgede barış ve istikrarın içinde samimiyetle çaba harcıyoruz.

-Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi için yoğun çaba yürüttük. Tahılın Karadeniz ve boğazlar üzerinden sevkini sağladık. Tahıl koridorunun 120 gün daha uzatılması Afrikalı kardeşlerimizin sıkıntılarını bir nebze olsun rahatlatacağını umuyoruz. Salgınla başlayan enerji ve Emtia fiyatlarındaki artışla tırmanan küresel kriz yeni boyutlar kazanarak devam ediyor. Enflasyon ve işsizlik rakamları son 50-60 yılın zirvesine ulaşmış durumda. Faizleri yükselterek enflasyonu kontrol altına alma çabaları şimdiye kadar beklenileni veremedi. Enerji kesintileri AB'de ciddi sorun haline geldi. Hayat pahalılığın sebep olduğu ekonomik zorluklardan az ya da çok etkileniyoruz. Bu süreci başarıyla yönetsek de kimi olumsuzlukları biz de hissediyoruz. Tüm dünyada resesyon beklentilerinin artması tünelin sonundaki ışığın henüz görülmediğine işaret etmektedir. 

"İslam alemi Yunanistan'da zulme uğrayan kardeşlerimin durumuna daha fazla seyirci kalmamalıdır"

- Yunanistan'daki Müslüman Türk azınlığına yönelik haksız ve hukuksuz uygulamalar artarak devam ediyor. Yunanistan'daki kardeşlerimizin dini liderleri tanınmıyor, vakıfları ve hakları gasp ediliyor. Kimlikleri reddediliyor. İslam alemi Yunanistan'da zulme uğrayan kardeşlerimin durumuna daha fazla seyirci kalmamalıdır. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin maruz bırakıldıkları hak ihlallerini de biliyorsunuz. Filistin meselesinin 1967 sınırlarında bağımsız egemen coğrafi bütünlüğe sahip Filistin devletinin vücut bulmasıyla çözüme kavuşturulmasını destekliyoruz.

"Gereken adımları atmaya tereddüt etmeyeceğiz"

- Türkiye olarak 3,5 milyonu aşkın Suriyeli sığınmacıya topraklarımızda ev sahipliği yaparak milyonlarcasını da Suriye sınırları içinde destekleyerek kardeşlik vazifemizi layıkıyla yerine getiriyoruz. 

-Suriye'nin çatışma, insani krizden kurtulması için İslam ülkeleri daha güçlü irade ortaya koymalı siyasi çözüm çabalarına destek vermelidir.  dedi.

-Terör örgütlerinin kalleş saldırılarında vatandaşlarımızı kurban verdik. Örgütlerin tamamı Müslümanları hedef aldı İslam'a ve Müslümanlara zarar verdi. Sadece biz 40 bine yakın insanımızı kaybettik. FETÖ'cüler 252 kardeşimizi alçakça şehit ettiler. Önceki hafta İstiklal Caddesi'nde ardından Karkamış ilçemizde 8 vatandaşımız PKK tarafından şehit edildi.

"Kökünü kazımakta kararlıyız"

-Dökülen bu kanda bölücü terör örgütü kadar DEAŞ'la mücadele kapsamında bu teröristleri silaha ve desteğe boğanların da payı vardır. İlk günden beri proje mahsulü yapı olduğu bilinen DEAŞ'la mücadelede PKK'ya destek verme artık son bulmalıdır. Ülkemizle birlikte Suriye ve Irak'ın da toprak bütünlüğüne tehdit oluşturan bu örgütün kökünü kazımakta kararlıyız.

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