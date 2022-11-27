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Köpeğin patisi tetiğe değdi ava giden adam hayatını kaybetti! Kahreden detay: 10 gün önce...

Köpeğin patisi tetiğe değdi ava giden adam hayatını kaybetti! Kahreden detay: 10 gün önce...

SAMSUN'un Alaçam ilçesinde ava giden genç, köpeğin patisinin tüfeğin tetiğine dokunması sonucu vurularak hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla birlikte Kızlan Yaylası'na ava giden Özgür Gevrekoğlu (32), köpeğini aracının bagajına koyarken, hayvanın partisi tüfeğin tetiğine dokundu. Patinin dokunması sonucu tüfek ateş aldı. Ateş alan tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu Gevrekoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset, Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerinin ardından otopsi için Samsun'a gönderildi.

Hayatını kaybeden Gevrekoğlu'nun 10 gün önce baba olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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