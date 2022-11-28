Baba Vanga'nın 2022 kehaneti tuttu bilim dünyası ilan etti ! Baba Vanga 2023 kehanetleri tutarsa yandık

BULGARİSTAN uyruklu Baba Vanga'nın gerçekleşen 2022 kehaneti dünyanın gündemine oturdu. Gerçekleşen kehaneti teyit eden de bilim insanları oldu. Baba Vanga, dünyanın başına bela olacak bir 'virüs' için kehanette bulunmuştu. Sibirya'da buzullar eriyince 48 bin yıldır uyuyan virüs ortaya çıktı. Bu kehanet gerçekleşince Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri de yeniden gündeme geldi. İşte Baba Vanga'nın bildiği 2022 kehaneti ve 2023 için söyledikleri...