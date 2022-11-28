Baba Vanga'nın 2022 kehaneti tuttu bilim dünyası ilan etti ! Baba Vanga 2023 kehanetleri tutarsa yandık
Bilim dünyası Baba Vanga'nın bildiği 2022 kehanetini açıkladı. 48 bin yıldır uyuyan virüs Sibirya'daki buzullar eriyince ortaya çıktı. Baba Vanga'nın bu kehaneti gerçekleşince herkesin aklına 2023 kehanetleri geldi. Baba Vanga 2023 yılı için ürperten kehanetlerde bulunmuştu. İşte Baba Vanga'nın 'tuttu' denilen 2022 kehaneti ve 2023 kehanetleri...
BULGARİSTAN uyruklu Baba Vanga'nın gerçekleşen 2022 kehaneti dünyanın gündemine oturdu. Gerçekleşen kehaneti teyit eden de bilim insanları oldu. Baba Vanga, dünyanın başına bela olacak bir 'virüs' için kehanette bulunmuştu. Sibirya'da buzullar eriyince 48 bin yıldır uyuyan virüs ortaya çıktı. Bu kehanet gerçekleşince Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri de yeniden gündeme geldi. İşte Baba Vanga'nın bildiği 2022 kehaneti ve 2023 için söyledikleri...
Daha önce birçok olayı ve gelişmeyi önceden bilen Bulgar Baba Vanga, yeni bir felaketin sinyalini yıllar önce vermişti. Baba Vanga, Sibirya'da ölümcül bir virüsün keşfedileceği kehanetinde bulunmuştu. Vanga'nın kehanetine göre donmuş bir alanda gizli duran ölümcül virüs küresel ısınmayla birlikte ortaya çıkacaktı. Baba Vanga'nın öngörüsüne göre virüs yayılacak ve hızla kontrolden çıkacaktı. Baba Vanga'nın bu kehanetinin ilk etabı geçtiğimiz günlerde bilimsel araştırmayla gerçekleşti.
Sibirya'da 48 bin yıllık virüs uyandı
Baba Vanga'nın kehanetindeki gibi buzulların erimesiyle Sibirya'da korkutan bir virüs bulundu. Sibriya'da ortaya çıkan virüsün 48 bin 500 yıl donmuş halde uyuduktan sonra yeniden ortaya çıktığı kaydedildi. Uzmanlar yıllar öncesinden gelen virüslerin yeni bir pandemi oluşturma tehlikesine dikkat çekti. Fransa'daki Aix-Marseille Üniversitesi'nden virolog Jean-Michel Claverie, New Scientist'e "48.500 yıl bir dünya rekoru" dedi. Pandoravirus yedoma adı verilen virüsün, pithovirüsten sonra bilinen ikinci büyük virüs olduğu söylendi. Pandoravirüs, bir mikrometre uzunluğunda ve 0,5 mikrometre genişliğinde. Bilim insanları virüsün şimdilik amipler olarak bilinen tek hücreli organizmaları enfekte edebileceğini, bitkileri veya hayvanlara bulaşmayacağını söyledi.
Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri
Sibirya'daki virüsü bildiği bilim adamlarının açıklamaları ile netleşen Baba Vanga 2023 yılı için de kehanetlerde bulunmuştu. 2022 kehaneti gerçek olunca 2023 kehanetleri bu kez endişe yarattı. Bulgar kahin Çernobil nükleer faciasını, Prenses Diana'nın ölümünü, Sovyetler Birliği'nin dağılmasını, 11 Eylül saldırılarını ve Brexit'i de bilmişti. Bulgar kahin bakın 2023 yılı için neler söylemiş: