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Videosunu çekip sosyal medyada 'beni bul' diyerek paylaştı! Kadının ailesi dehşet saçtı

Videosunu çekip sosyal medyada 'beni bul' diyerek paylaştı! Kadının ailesi dehşet saçtı

Olay, Kars'ın Selim ilçesinde meydana geldi. O.D. isimli şahıs, bir kadını videoya çekti ve sosyal medyada 'beni bul' notuyla paylaştı. Kadının ailesiyle O.D. ve yanındaki arkadaşları arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. O.D. hayatını kaybederken, arkadaşları U.D. ve Ö.K. yaralandı.

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İlçeye bağlı Akyar köyünde, çektiği kadının videosunu "beni bul" notuyla sosyal medyada paylaşan O.D. ile söz konusu kadının ailesi arasında tartışma çıktı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, O.D, U.D, ve Ö.K. yaralandı.

Bir kişi hayatını kaybetti
Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan O.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)

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