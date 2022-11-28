BIST 4.937
DOLAR 18,63
EURO 19,52
ALTIN 1.056,42
HABER /  GÜNCEL

Karadeniz’de uzun yıllar sonra ilk! Balıkçılar bile şaşırdı

Karadeniz’de uzun yıllar sonra ilk! Balıkçılar bile şaşırdı

Karadenizli balıkçılar uzun yıllar sonra ilk kez tezgahlarda hem palamut hem de hamsinin bollaştığını açıkladı. Bolluk fiyatlara da yansıdı.

Abone ol

Karadenizli balıkçılar denizlerde uzun yıllar sonra ilk kez bu sezon hem palamut hem de hamside bolluk yaşandığını söyledi. 

Trabzon Balık Halinde balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın, ”Hamsi genellikle Ordu, Giresun açıklarında avlanan hamsi geliyor. Bu günlerde de bollanmaya başladı. Kilosu 30-35 TL arasında satıyoruz. Vatandaş palamuttan doydu şimdi de hamsi ile doysun. İnşallah böyle devam eder, vatandaş bol bol yer. Yıllar sonra ilk kez bu kadar bolluk oldu. Gün geçtikçe inşallah daha da bol olur. Vatandaş genelde hamsiyi soruyor dolayısıyla en fazla hamsi satıyoruz. Balık fiyatlarımız tirsi 50 TL, çinekop 100 TL, istavrit 60 TL, palamut 60-70 TL” dedi.

Palamutun çok olduğu dönemlerde hamsinin az avlandığını dile getiren esnaf Ahmet Çoğalmış isda “Palamudun ardından sonra ilk kez bu kadar bol hamsi geldi. 2005 yılında palamut bolluğu yaşamıştık aradan geçen zaman içerisinde aynı durumu ilk kez bu sezon gördük. Bundan sonra da hamsi bolluğu devam eder diye düşünüyorum. Genelde 'Palamudun çok olduğu yıllarda hamsi az olur' derler ancak bu sezon farklı oldu. Bu sezon palamutta hamsi de bol oldu diyebiliriz. Palamudun peşinden hamsi bolluğu devam ediyor. Bu gün itibariyle hamsi hem daha bol hem de daha iri geldi. Artık hamsi tam kıvamını girdi sayılır tam yenecek zamanı. Hamsi kilosu 40 TL, mezgit 100 TL, tirsi 60 TL, kefal 50 TL, uskumru 70 TL. Vatandaş hamsi başta olmak üzere mezgit, istavriti tercih ediyor. Hamsi bundan sonra da bol çıkarsa fiyatı daha da düşecek diye düşünüyorum” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Ümraniye'de korku dolu anlar! Otomobil daireye çarptı
Ümraniye'de korku dolu anlar! Otomobil daireye çarptı
Akkuyu Nükleer Güç Santralinde üretilecek elektriği alım fiyatı belli oldu
Akkuyu Nükleer Güç Santralinde üretilecek elektriği alım fiyatı belli oldu
Bakırköy-Kirazlı metro hattı için iyi haber! Bakan İsmailoğlu duyurdu
Bakırköy-Kirazlı metro hattı için iyi haber! Bakan İsmailoğlu duyurdu
Altılı Masa'nın anayasa paketinde neler var? Kadına şiddet düzenlemesine bakın
Altılı Masa'nın anayasa paketinde neler var? Kadına şiddet düzenlemesine bakın
Erzurum'da iki aile birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var
Erzurum'da iki aile birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var
Antalya'da feci kaza! Devrildikten sonra çocuk parkına düştü
Antalya'da feci kaza! Devrildikten sonra çocuk parkına düştü
Bakan Kirişçi kararı duyurdu 81 ile gönderildi! Seferberlik başlıyor
Bakan Kirişçi kararı duyurdu 81 ile gönderildi! Seferberlik başlıyor
Tokat'ta felçli hastaya şiddet: Hemşirelere verilen ceza belli oldu
Tokat'ta felçli hastaya şiddet: Hemşirelere verilen ceza belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına çağrı: Zulme seyirci kalmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam dünyasına çağrı: Zulme seyirci kalmayın
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan bomba çıkış : Zorlamayla olmaz yanlış adımlar atılıyor
İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan bomba çıkış : Zorlamayla olmaz yanlış adımlar atılıyor
Esad güçleri harekete geçti! Halep'te YPG'ye darbe
Esad güçleri harekete geçti! Halep'te YPG'ye darbe
DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı
DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı