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Galatasaray'a Sergio Oliveira'dan kötü haber
Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Oliveira'nın ayak bileği yan bağlarında yırtık tespit edildi. Oliveira'nın tedavisine başlandığı bildirildi.Abone ol
Antrenmanda sakatlanan Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira'nın ayak bileği yan bağlarında yırtık tespit edildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada,MR'ı çekilen Oliveira'nın sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildiği bildirildi.
Portekizli futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı.