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Galatasaray'a Sergio Oliveira'dan kötü haber

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Galatasaray'a Sergio Oliveira'dan kötü haber

Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Oliveira'nın ayak bileği yan bağlarında yırtık tespit edildi. Oliveira'nın tedavisine başlandığı bildirildi.

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 Antrenmanda sakatlanan Galatasaray'ın Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira'nın ayak bileği yan bağlarında yırtık tespit edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada,MR'ı çekilen Oliveira'nın sağ ayak bileği dış yan bağlarında yırtık tespit edildiği bildirildi.

Portekizli futbolcunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

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