İstanbul ulaşımında yeni bir dönem! İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek

İstanbul ulaşımında yeni bir dönem başlıyor. 1 Ocak 2023 itibarıyla ulaşımda aktarma, mesafe bazlı ücret iadesi ve resmi tatillerde sunulan ücretsiz ulaşım hakkından sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek.

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İstanbul’da geçtiğimiz 29 Ekim’de başlayan İstanbulkart Kişiselleştirme kampanyası kapsamında 1 Ocak 2023 itibarıyla aktarma, mesafe bazlı ücret iadesi ve resmî tatillerde ücretsiz ulaşım gibi haklar sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için geçerli olacak.

İstanbullulara özel olan bu haklardan faydalanmak isteyen kullanıcıların ise anonim İstanbulkartlarını kişiselleştirmesi gerekecek. Kişiselleştirilmemiş İstanbulkartlar ulaşım ve alışverişlerde kullanılmaya devam edecek ancak İstanbulkart’a özel kampanyalardan faydalanamayacak.

Özel statüdeki kartlar hariç

Kişiselleştirme işlemi sadece kırmızı renkli anonim İstanbulkart’ta yapılabilecek. Özel statüdeki İstanbulkartlar (öğrenci, öğretmen, anne, 60 ve 65 yaş üstü) ise kampanyaların hepsinden faydalanmaya devam edecek. Kırmızı renkli anonim İstanbulkartlar, biletmatikler ve yetkili noktalar aracılığı ile isteyen herkes tarafından alınabilir ve anında kullanılabilir. Kişiselleştirme işlemi yapmak istemeyen kullanıcılar ise anonim İstanbulkartları ile ulaşımdan faydalanmaya devam edebilecek.

Kişiselleştirmek çok kolay

İstanbulkart’ı kişiselleştirebilmek için, www.kisisellestir. istanbul adresindeki formu doldurulabilir. İstanbulkart Mobil uygulamasının ana sayfasından ‘kart ekle’ alanındaki yönlendirmeler takip edilerek de kişiselleştirme işlemi yapılabilir. Bu adımların yanı sıra 153 ile iletişime geçilerek kartlarını kolayca kişiselleştirme işlemi yapılabilir.

Kamu kaynağına dönüş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbullulara sunulan ulaşım imtiyazlarının herkes tarafından kullanılması sonucu her yıl kaybettiği 154 Milyon TL’yi, kamu kaynağına dönüştürecek. Yıl boyunca aktarma, indirim ve iade gibi ulaşım uygulamalarıyla ortalama %35 kazanç elde eden tüm İstanbullular, artık anonim kartlarını kişiselleştirmedikleri takdirde bu haklardan faydalanamayacak.