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Tramvay kullanacaklar dikkat! Seferlerde değişiklik var

Tramvay kullanacaklar dikkat! Seferlerde değişiklik var

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında aydınlatma direğinin devrilmesi sebebiyle seferlerde düzenlemeye gidildi.

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 Metro İstanbul tramvay seferlerinin Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapıldığını duyurdu.

Tramvay hattında aydınlatma direğinin devrilmesi nedeniyle seferler, Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılıyor.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda Galata Köprüsü üzerinde bulunan aydınlatma direğinin katener teli üzerine devrilmesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Karaköy ve Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadesine yer verildi.

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