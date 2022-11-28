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Mardin'de boğayı balyozla başına vura vura... Şok görüntüdeki kişi kasap çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mardin'de boğayı balyozla başına vura vura... Şok görüntüdeki kişi kasap çıktı

MARDİN'den sosyal medyaya düşen boğa videosu tüyleri diken diken etti. Konya'daki köpek katliamı unutulmadan bu kez bir boğanın balyozlanma videosu dehşete düşürdü. Boğanın başına çuval geçirip balyozla vuran kişi bir kasap çıktı. Olay video sonrası kasap gözaltına alındı.

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MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde sosyal medyada paylaşılan videoda bir kasabın boğanın kafasına çuval geçirdiği ve boğaya acımasızca balyozla vurduğu görüntüleri büyük tepki çekti.

Gözaltına alındı

Görüntülerde hayvana balyozla vuran şüpheli şahıs ve hayvanın sahiplerinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kasap olduğu ortaya çıktı

Olay, Kızıltepe Hocalar köyünde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan videoda kasap olduğu öğrenilen Mustafa Y. torba geçirilen boğanın kafasına balyozla vuruyor. Sosyal medyada büyük tepki uyandıran görüntülerin ardından jandarma ekipleri çalışma başlattı. İlçeye bağlı kırsal Hocalar köyünde olayla ilgili boğanın kafasına balyozla vuran şüpheli Mustafa Y. ile birlikte 4 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin adliyeye sevk edildiği belirtildi.

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