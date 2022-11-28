AK Parti'den altılı masanın anayasa değişiklik paketiye ilgili ilk değerlendirme

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, 6 muhalefet partisinin Anayasa değişikliği önerisinin "eskiye dönüş" vadettiğini belirtti.

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Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin, 2017'deki halk oylamasıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne "evet" dediğini hatırlattı.

Milletin onay verdiği bir sisteme "ucube" demenin millete hakaret olduğunu kaydeden Tunç, "Altılı masa partilerinin Anayasa önerisi ile vadettiği tek şey eskiye dönüş. Türkiye'de darbeci anlayışı besleyen koalisyonlar dönemi kapandı, istikrarsızlık son buldu, vesayet dönemi tarihin tozlu raflarında yerini aldı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin milletten aldığı güçle sağlam temeller üzerinde yükselmeye devam edeceğini belirten Tunç, "Bugün eski Türkiye'yi vadedenler, 2023'te aziz milletimizden hak ettikleri cevabı alacaklar. Ülkemiz, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile dış politikadaki aktörlüğünü, ekonomideki güven ve istikrarını, demokrasideki kazanımlarını asırlık hedeflerle taçlandıracak." değerlendirmelerinde bulundu.