Taksim bombacısının sahte kocası Bilal Hassan'ın fotoğrafı ilk kez ortaya çıktı! İşte YPG'deki görevi

TAKSİM İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin ölümü, 81 kişinin de yaralanmasına neden olan bombayı bırakan Suriyeli teröris Ahlam Albashır'in sahte kocası saldırının kilit ismi Bilal Hassan'ın fotoğrafı ve gerçek kimliği ortaya çıktı. İşte fotoğrafı ve PKK-YPG'deki görevi...

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Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde düzenlenen terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir'in sahte kocası ve saldırının kilit ismi Bilal Hassan'ın kardeşi gözaltına alındı. Terörist Ahlam Albashir'e bombayı temin eden kişi olduğu öne sürülen ve terör saldırısından sonra Bulgaristan'a kaçtığı değerlendirilen firari Bilal Hassan'ın da şifreleri çözüldü.

Firari Bilal Hassan'ın gerçek kimliği de tespit edildi. Firari Bilal Elhac Maoas'ın bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG adına Suriye'de faaliyet yürütürken çektirdiği fotoğraf da ortaya çıktı.

Sahte karı koca görünümünde girdiler

Terörist Ahlam Albashır, Bilal Hassan'la sahte evlilik belgesi düzenleterek Türkiye'ye giriş yapmış ve bombayı Taksim'de Bilal Hassan'dan teslim alarak patlayacağı bölgeye taşımıştı.

Bilal Hassan, Taksim saldırısı sonrasında kameralara takılmış ancak yakalanamadan Edirne üzerinden Bulgaristan'a kaçırılmıştı...