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Kongrede başkanın bayıltan dayağına İYİ Parti'den soruşturma

Kongrede başkanın bayıltan dayağına İYİ Parti'den soruşturma

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Altındağ İlçe Kongresi'nde yaşanan kavgayla ilgisi olanlar hakkında disiplin süreci başlatıldığını duyurdu.

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Zorlu, sosyal medya hesabından, İYİ Partinin 3. Olağan Kurultaya hazırlık çalışmaları kapsamında pazar günü gerçekleştirilen Altındağ İlçe Kongresi'nde yaşananlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Zorlu, paylaşımında, "27 Kasım Pazar günü Altındağ ilçe kongremizde asla kabul etmediğimiz üzücü olaylar yaşanmıştır. İYİ Parti olarak demokratik, katılımcı ve dayanışma esaslı siyaset anlayışımız gereğince ilgililer hakkında Ankara İl Başkanlığımızca disiplin süreci başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

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