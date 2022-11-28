Suriye'ye kara harekatı başlıyor! Türk üst düzey yetkililer açıkladı: Bugün Kabine karar verecek

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birkaç gün içinde Suriye'nin kuzeyine bir kara harekatı düzenlemeye hazır olacağı belirtildi. İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan Türk yetkililer, "TSK Suriye'ye kara harekâtına hazır olmak üzere; karar bugün alınabilir" dedi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birkaç gün içinde Suriye'nin kuzeyine bir kara harekatı düzenlemeye hazır olacağı belirtildi. Reuters'a konuşan Türk yetkililer, Suriye'nin kuzeyine kara harekatı kararının bugün yapılacak kabine toplantısında alınabileceğini ifade etti.

Muhalif gruplar hazır hale getirildi

Bir üst düzey yetkili, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin neredeyse tamamen hazır olmak için birkaç güne ihtiyacı var" dedi. Kaynak, Türkiye destekli muhalif grupların ise 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'ne yapılan ve 6 kişiyi öldüren bombalı saldırıdan kısa süre sonra hazır hale geldiğini ifade etti.

Başlamasına çok zaman yok

"Operasyonun başlamasına çok zaman yok" diyen yetkili, "Sadece Cumhurbaşkanı'nın emrini bekliyoruz" diye konuştu. İsminin paylaşılmasını istemeyen bir başka yetkili de, "Bütün hazırlıklar tamam. Bu artık siyasi bir karar" dedi.

Münbiç, Tel Rıfat ve Kobani hedefte

Kara harekatında Münbiç, Tel Rıfat ve Kobani'nin hedef alınacağını belirten ilk yetkili, "2016'dan bu yana yapılan harekatlarla Türkiye ve Suriyeli müttefikleri tarafından kontrolü sağlanan bölgelerin birleştirilmesi kaçınılmaz" dedi. Kaynak, Ankara'nın askeri faaliyetleri konusunda hem Moskova hem de Washington ile temas halinde olduğunu belirtti.

Erdoğan: Hepsinin kökünü kazıyacağız

ABD de Rusya da Türkiye'ye bir kara harekatı yapmaktan kaçınma çağrısında bulunmuştu. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen hafta bir kara harekatı sinyali vererek, "En kısa sürede tankımızla, askerimizle birlikte hepsinin kökünü kazıyacağız, bunu da böyle bilin" demişti.

Bugüne kadar 4 harekat yapıldı

Türkiye 2016'dan bu yana Suriye'nin kuzeyine 4 kapsamlı operasyon düzenledi. Bu harekatlar 2016'da Cerablus, El-Bab ve Halep'e yapılan Fırat Kalkanı, 2018'de Afrin ve Halep'e yapılan Zeytin Dalı, 2019'da Rasulayn ve Tel Abyad'a yapılan Barış Pınarı, 2020'de İdlib'e yapılan Bahar Kalkanı harekatları.