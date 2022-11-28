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Kovid-19 vakaları patladı! Otomotiv devi Volkswagen üretime ara verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kovid-19 vakaları patladı! Otomotiv devi Volkswagen üretime ara verdi

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Çin'de Kovid-19 vakalarındaki artış ve kısıtlamalar nedeniyle Chengdu kentindeki fabrikasında üretimi durdurdu. Ülkedeki diğer fabrikalarda herhangi bir aksama yaşanmıyor.

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Alman basınında yer alan haberlere göre, Kovid-19 dalgası nedeniyle Volkswagen'in Chengdu fabrikasında üretime geçici olarak ara verildi. Alman üreticinin Changchun fabrikasındaki iki üretim hattı da salgın nedeniyle askıya alındı.

Bu arada, Volkswagen'in ülkedeki diğer fabrikalarında üretim devam ediyor.

Çalışma şeklinde kısa vadeli değişiklikler

Haberlerde, Kovid-19'daki durum değişikliği nedeniyle ülkedeki Volkswagen fabrikalarının çalışma şeklinde kısa vadeli değişiklikler olabileceği belirtildi.

Çin'de son 24 saatte tespit edilen 40 bin 347 yeni Covid-19 vakası ile ülkede ilk kez günlük vaka sayısı 40 bin sınırını aşarak rekor kırdı.

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