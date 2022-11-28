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TV8’in iddialı dizisi reytinglere yenik düştü! Fişi çekildi final yapıyor

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TV8’in iddialı dizisi reytinglere yenik düştü! Fişi çekildi final yapıyor

Başrollerinde Akın Akınözü ve Bensu Soral'ı buluşturan TV8'in iddialı dizisi Tuzak final yapıyor. Reytinglere yenik düşen dizi, 13. bölümüyle ekranlara veda edecek.

TV8’in iddialı dizisi reytinglere yenik düştü! Fişi çekildi final yapıyor

Yapımcılığını Acun Medya ve Fabrika Yapım’ın üstlendiği Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik, Onur Durmaz, Naz Göktan, Eylül Su Sapan gibi isimlerin rol aldığı Tuzak dizisinden üzen haber geldi. 

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TV8’in iddialı dizisi reytinglere yenik düştü! Fişi çekildi final yapıyor

Ekim ayında yayın hayatına başlayan dizinin Ocak ayında final yapacağı öğrenildi.

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TV8’in iddialı dizisi reytinglere yenik düştü! Fişi çekildi final yapıyor

 Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Tuzak dizisi ilk bölümünden beri reytinglerde beklentiyi karşılamadı. Dizinin yayın saati değişti.

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TV8’in iddialı dizisi reytinglere yenik düştü! Fişi çekildi final yapıyor

30 Kasım Çarşamba gününden itibaren 22.30’a alınan dizi için final kararı da verildi. Alınan karar ekibe ilan edildi.

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