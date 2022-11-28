TV8’in iddialı dizisi reytinglere yenik düştü! Fişi çekildi final yapıyor
Başrollerinde Akın Akınözü ve Bensu Soral'ı buluşturan TV8'in iddialı dizisi Tuzak final yapıyor. Reytinglere yenik düşen dizi, 13. bölümüyle ekranlara veda edecek.
Yapımcılığını Acun Medya ve Fabrika Yapım’ın üstlendiği Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu, Yağız Can Konyalı, İlayda Çevik, Onur Durmaz, Naz Göktan, Eylül Su Sapan gibi isimlerin rol aldığı Tuzak dizisinden üzen haber geldi.
Ekim ayında yayın hayatına başlayan dizinin Ocak ayında final yapacağı öğrenildi.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Tuzak dizisi ilk bölümünden beri reytinglerde beklentiyi karşılamadı. Dizinin yayın saati değişti.
30 Kasım Çarşamba gününden itibaren 22.30’a alınan dizi için final kararı da verildi. Alınan karar ekibe ilan edildi.