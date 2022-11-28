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50 milyonluk vurgun! Dolandırıcılık yöntemi deşifre edildi lüks hayatı sosyal medyada paylaştılar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
50 milyonluk vurgun! Dolandırıcılık yöntemi deşifre edildi lüks hayatı sosyal medyada paylaştılar

Ankara merkezli 17 ilde, piyasa değeri 100 ila 200 bin lira olan devre mülkleri, yabancılara 1 milyon liraya satma vaadiyle 520 kişiyi kandırarak 50 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Alınan bilgiye göre, çoğunluğu 60 yaş üstü devre mülk sahibi vatandaşların dolandırıldıkları iddiasıyla yaptıkları başvuruların ardından çalışma başlatan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 45 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 20'sinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Dolandırıcılık yöntemleri deşifre edildi

Şüphelilerin ve mağdurların ifadeleri doğrultusunda suç şebekesinin vatandaşları dolandırma yöntemleri de ortaya çıktı.

Buna göre, devre mülk sahibi ve çoğunluğu 60 yaş üstü 520 vatandaşa kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla ulaşan şüpheliler, yabancı müşteri bulduklarını söyleyerek, piyasa değeri 100 ila 200 bin lira olan devre mülklerini satmaları konusunda ikna etti.

Önce tapu ve harç ücreti istediler

Daha sonra lüks rezidanslarda kurdukları sözde ofislere vatandaşları çağırarak satış sözleşmesi yerine reklam sözleşmesi imzalatan şüpheliler, mağdurlardan satıştan önce gerekli işlemler için tapu ve harç ücreti istedi.

Ellerinden aldıkları cep telefonları üzerinden kredi çektiler

Parası olmadığını söyleyenlerin ellerinden cep telefonlarını alarak bankacılık uygulamaları üzerinden kredi çeken ve kendi hesaplarına aktaran şüpheliler, eski tip telefon kullanan mağdurlar adına da kendi telefonlarından uygulamayı kullanarak para çekip aynı gün içinde bu işlemi birkaç kez tekrarladı.

Sık sık telefon ve iş yeri değiştirdiler

Yakalanmamak için sık sık iş yeri ve telefon değiştiren ve bu yöntemle dolandırılan mağdurların kendilerine ulaşmasına engel olan şüphelilerin, gruplar halinde faaliyet gösterdiği, Ankara dışında Eskişehir, Bolu, İstanbul, Afyon'da da çok sayıda vatandaşı dolandırarak yaklaşık 50 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Şüphelilerin bu paralarla lüks hayat yaşadığı ve sık sık tatile gittikleri, sosyal medya hesaplarından da bu anlara ilişkin paylaşımlarda bulundukları tespit edildi.

Operasyon kapsamında baskın düzenlenen 3 iş yeri ile 50 ikamet adresinde yapılan aramalarda, mağdurlar adına düzenlenmiş 210 sözleşme ile şüphelilerin kurdukları çağrı merkezlerinde vatandaşları telefonda kandırmak için kullandıkları metinler ele geçirilmişti.

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