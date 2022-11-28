Çok kritik toplantı başladı! Suriye'ye sınır ötesi harekat, sözleşmeli çalışana müjde...

Yüzbinlerce sözleşmeli çalışana kadro müjdesi çıkması beklenen Kabine toplantısı başladı. Öte yandan Reuters'e konuşan Türk yetkilinin yaptığı açıklamalar, Kabine sonrası çıkabilecek sınır ötesi kara harekatı kararına çevrildi. Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak..

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığına toplandı. Toplantının gündeminde 600 bin sözleşmeli çalışanın kadroya alınması, EYT'de son durumun gözden geçirilmesi bekleniyordu. Ancak Reuters'a düşen son dakika haberi, Kabine toplantısı sonrası çıkacak kararlara yönelik merakı artırdı.

Çalışma Bakanı Bilgin açıklamıştı

Toplantıda ana maddeler sözleşmeli personele kadro ve EYT çalışmaları olacak. Kabine toplantısında masaya gelecek en önemli konulardan biri sözleşmeli personele kadro beklentisi olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında, "Kamudaki tüm sözleşmeli personeli kapsayan düzenleme pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda ele alınacak" dedi. Kamudaki 600 bine yakın sözleşmeli personel bulunuyor.

EYT ile ilgili son değerlendirme yapılacak

Kabine toplantısında EYT çalışmalarına ilişkin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşülecek. EYT'nin kimleri kapsayacağı, borçlanma ve yaş kriterlerine ilişkin gerçekleştirilen çalışmalarda gelinen son durum Kabine'nin gündeminde olacak.

Suriye'ye sınır ötesi kara harekatı Reuters'a konuşan bir üst düzey yetkili, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin neredeyse tamamen hazır olmak için birkaç güne ihtiyacı var" dedi. Kaynak, Türkiye destekli muhalif grupların ise 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'ne yapılan ve 6 kişiyi öldüren bombalı saldırıdan kısa süre sonra hazır hale geldiğini ifade etti. "Operasyonun başlamasına çok zaman yok" diyen yetkili, "Sadece Cumhurbaşkanı'nın emrini bekliyoruz. Bugünkü Kabine'de karar alınabilir" diye konuştu.

Zincir marketlere fahiş fiyat düzenlemesi

Fahiş fiyat uygulaması yapan büyük marketler başta olmak üzere tüm ticaret hayatında önemli yaptırımlar da Kabine'de masada olacak.