Şehit Mehmet Demir’e hüzünlü veda

Pençe-Kilit operasyonunda teröristlerin saldırısında şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir memleketi Adıyaman’da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde şehidin yakınları feryat etti.

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Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu sırasında teröristlerin hain saldırısında 21 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir, şehit düştü.

Acı haber şehidin Adıyaman’daki ailesine ulaşırken, naaşı da öğle saatlerinde uçakla Adıyaman Havaalimanı'na getirildi.

Evin en küçüğüydü

Latif ve Nergis Demir çiftinin 4 çocuğunun en büyüğü olan şehit Demir'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, protokol üyeleri tarafından karşılandıktan sonra askeri helikopterle Besni ilçesi Pınarbaşı köyüne götürüldü.

Askerlerin omuzlarında şehit Demir’in cenazesi, meydana taşındı.

Yakınları, şehit Demir’in tabutuna kapanıp, feryat etti.

Kardeşlerden asker selamı

Anne Nergis Demir'i askerler teselli etmeye çalışırken, kardeşleri Efe Demir (9) ile Zeynep Demir (7) ise ağabeylerine selam durdu.

Müftü Mehmet Taştan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Mehmet Demir, gözyaşlarıyla köy mezarlığına defnedildi.