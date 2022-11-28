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'Kiracılar yüzde 25’ten fazla artışı talep edebilir' haberine yalanlama

'Kiracılar yüzde 25’ten fazla artışı talep edebilir' haberine yalanlama

Yargıtay, “Yargıtay’dan emsal karar: Kiracı, yüzde 25’ten fazla olan artışı geriye dönük olarak talep edebilir” haberlerini yalanladı.

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Yargıtay’dan yapılan açıklamada, yalanlama yapılan habere konu olan davanın kararla ilgili olmadığı açıklandı.

Yargıtay’dan yapılan yazılı açıklamada, “Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin içtihadının konut kiralarında 11.06.2022 ile 01.07.2023 tarihleri arasında yenilenen kira dönemleri için kira artışında yüzde 25 sınır getiren 7409 sayılı Kanunu'nun 4. maddesiyle 6098 sayılı TBK‘nuna eklenen ‘Geçici Madde 1’ ile herhangi bir bağlantısı bulunmamakla birlikte, ‘Yargıtay yüzde 25‘ten fazla olacak şekilde zamlı kira ödeyen kiracıların dava açarak ödedikleri kiranın yüzde 25 artışın üzerindeki kısmını geri alabileceğine’ ilişkin basında yer alan haberlerin dairenin 25.05.2021 tarih 2021/2915 E., 2021/5408 K. sayılı kararı ile de bir ilgisi yoktur. Daire kararı 7409 sayılı Kanun'la ilgili değildir” denildi.

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