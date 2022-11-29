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Portekiz ile Uruguay maçında LGBT bayraklı taraftar sahaya girdi

Portekiz ile Uruguay maçında LGBT bayraklı taraftar sahaya girdi

2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda oynanan Portekiz - Uruguay maçında sahaya elinde LGBT bayrağı olan bir taraftar girdi.

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2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu'nun ikinci hafta maçında Portekiz ile Uruguay karşı karşıya geldi. 

Karşılaşmanın 51. dakikasında elinde LGBT bayrağı olan bir taraftar girdi.

Stat görevlileri tarafından dışarı çıkartılan taraftarın yere düşen bayağını ise İranlı hakem Alireza Faghani dışarı attı.

Sahaya giren taraftarın tişörtünün ön yüzünde 'Save Ukraine' (Ukrayna'yı kurtarın) arka yüzünde ise 'Respect for Iranian woman' (İranlı kadına saygı) yazdığı görüldü. 

Maç kısa süreliğine durduktan sonra mücadele kaldığı yerden devam etti.

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