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EYT'de kıdem tazminatı formülleri! Milyonlar merak içindeydi Erdoğan'dan EYT açıklaması

EYT'de kıdem tazminatı formülleri! Milyonlar merak içindeydi Erdoğan'dan EYT açıklaması

Emeklilikte yaşa takılanların beklediği düzenleme için atık sayılı günler kaldı. İşverenler EYT için hükümete taleplerini iletti, formüller masada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşamki kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada çalışmaları en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacaklarını duyurdu.

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Milyonlar EYT'i beklerken iş verenler de kıdem tazminatı yükünü hafifletmenin formüllerini arıyor. Hükümetin masasında farklı talepler var.

Basına yansıyan EYT taslağına göre yaş şartı kaldırılıyor. Yasa taslağında borçlanma kapısı açık tutulacak, diğer EYT'liler prim ve sigortalılık süresini tamamladığı tarihte emekli olabilecek. 

İşverenin derdi kıdem tazminatı

Show Haber'in haberine göre işverenler, büyük bir finansman ihtiyacı nedeniyle kıdem tazminatı yükünün zamana yayılmasını istiyorlar. Masadaki formüllerden biri EYT kapsamında emekli olup aynı işyerinde çalışanların kıdem tazminatının ötelenmesi yani o çalışanın işten ayrıldığında hak kaybı olmadan tazminatının ödenecek olması.

Her yıl bir milyon EYT'li eklenecek durum böyle olunca diğer bir formül ise kıdem tazminatının taksitlendirilmesi. Taksitlendirme işveren ve işçinin anlaşması halinde şimdi de mümkün ama işyerleri kanuni dayanak istiyor. Kıdem tazminatı yükünün hafifletilmesi için işverene düşük faizli veya faizsiz kredi desteği sağlanması da var formüller arasında.

Erdoğan'dan EYT açıklaması: En kısa sürede

Öte yandan dünkü kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesi ile ilgili "Emeklilik için yılını doldurup yaş şartını bekleyenler ve geçici işçilerle ilgili çalışmalarımızı da en kısa sürede tamamlayıp kamuoyuna açıklayacağız." dedi.

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