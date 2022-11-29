Kadroya geçecek sözleşmeli personelin maaşı düşebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamudaki sözleşmeli personellerle ilgili, "3+1 yıl çalışmış olanlar kadroya geçecek. 520 bin sözleşmeli personelde 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebilecek" sözlerinin ardından düzenlemeyi değerlendiren uzmanlar, kadroya geçen personelin maaşlarında düşüş olacağını, bu yüzden herkesin geçmek istemeyebileceğini ifade etti.

Abone ol

Kabine Toplantısı alınan kararları açıklamak için kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuda çalışan sözleşmeli personele kadro müjdesi verdi. Şartları da tek tek açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3+1 detayına dikkat çekti.

"Kadroya geçiş 3+1 yıl sonunda gerçekleşecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilme hususunu değerlendirdik. Mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle sözleşmeli personel statüsünü yeniden belirledik. Mali idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin 3 yıl bu statüde çalışma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacaktır. Sözleşmeliden kadroluya geçiş 3+1 yıl sonunda gerçekleşecektir. Henüz bu süreyi doldurmayanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakları elde edecektir." ifadelerini kullandı.

"424 bin kişi isteğe bağlı kadroya geçebiliyor"

Düzenleme ile ilk aşamada 424 bin kişinin kadroya geçebileceğini belirten Erdoğan, "Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor. Sözleşmeden kadroluya geçmek istemeyen personelin hakları şahsa bağlı olarak devam edecek. Kadroya geçen personel, kurumlar arası nakil hakkında 4 yıl sonunda kavuşacaktır. Kamu Çalışanlarının önemli bir sorunu daha çözdük. Bu konudaki hukuki düzenlemenin en kısa sürede Meclis'e sunarak yasalaşmasını sağlayacağız" açıklamasında bulundu.

"Herkes geçmek istemeyebilir"

Ancak uzmanlar, kadroya geçen personelin maaşlarının düşeceğini söyledi. TRT Haber canlı yayınında düzenlemeye ilişkin konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, "520 binin içerisinde 424 binin direk geçişi olabilecek. Herkes geçmek istemeyebilir ücret konularıyla alakalı. Sözleşmeli personel SSK kapsamında. Kadroya geçtiğinde emekli sandığı mensubu olacak." dedi.

"Ücretlerde düşüş olabilir"

Duman sözlerine şöyle devam etti: "Emeklilik planlamalarında da değişiklik olacak. Sosyal güvenlik sistemi SSK'dan daha erken, daha rahat koşullarda emekli ederken, emekli sandığından biraz daha farklı koşullarla emekli edeceği için bu durumda bir çoğunun ücret açısından da bir düşüş söz konusu olabilir. Ücretini düşürmek istemeyen, SSK'dan emekliliğini planlayanlar olacaktır."