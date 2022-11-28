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Bulgaristan Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iadesini reddetti

Bulgaristan Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iadesini reddetti

Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş’ın Türkiye'ye iadesi Bulgar mahkemesinde reddedildi.

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Kırmızı bültenle aranan ve Bulgaristan'da yakalanan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş’ın Hasköy Mahkemesi’nde Türkiye'ye iadesiyle ilgili yapılan duruşmadan ret kararı çıktı.

Dört saat süren duruşmada Göktaş’ın avukatları, müvekillerinin Türkiye’ye iade edilmesi durumunda adil yargılanmayacağını iddia ederek, iade edilmemesini talep etti.

Bulgaristan sınır dışı etmeyecek

Hasköy Mahkemesi, avukatların savunmasını kabul ederek, Göktaş’ın sınır dışı edilmesini reddetti.

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari zanlısı olarak kırmızı bültenle aranan emekli Albay Mustafa Levent Göktaş, 3 Eylül'de Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalanmıştı.

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