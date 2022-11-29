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Acil Servis'te 'önce benim hastama bak' kavgası! Hasta yakını doktorun burnunu kırdı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Acil Servis'te 'önce benim hastama bak' kavgası! Hasta yakını doktorun burnunu kırdı

ŞANLIURFA'da hastaya müdahale eden acil serviste görevli doktor, başka bir hasta yakınının saldırısına uğradı. Aldığı darbe sonucu yaralanan doktorun burnu kırıldı.

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Edinilen bilgiye göre olay, akşam saat 19.05’te Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi erişkin acil servisinde yaşandı.

"Önce benim hastama bak" 

Acil serviste çalışan Uzm. Dr. Orhan Haği, bir hastaya baktığı sırada iddiaya göre başka bir hasta yakını ile ‘Benim hastam daha acil, önce benim hastama bak’ şeklinde tartışma yaşadı.

Tartışmada iddiaya göre hasta yakını, doktora ve bilgi işlem memuruna saldırdı. Saldırıda yüzüne yumruk darbesi alan doktor burnundan yaralandı.

Gözaltına alındı

Burnu kırılan doktor aynı hastanede tedavi altına alınırken, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen şahıs ise polis tarafından gözaltına alındı.

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