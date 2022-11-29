Son anket açıklandı! Cumhur İttifakı Millet İttifakı'nın 9 puan önünde! HDP ne yapacak?

Anket şirketi, seçime 7 ay kala katılımcılara, ‘Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?’ sorusunu yöneltti. Ankete göre yüzde 10'nun az üzerindeki oyla HDP, seçimin kaderini değiştirecek parti oldu. HDP kimden yana tavır koyarsa seçimi o kazanacak görüntüsü verdi.