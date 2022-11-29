İzmir Çeşme açıklarında deprem oldu AFAD depremin büyüklüğünü duyurdu

Ege Denizi'nde İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yine Muğla'nın Ula ilçesinde sabah saatlerinde 3.7 büyüklüğünde deprem oldu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 04.32'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çeşme'ye 191 kilometre mesafede gerçekleşen depremin derinliği 4.61 kilometre olarak ölçüldü. İlçede kısmen hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın meydana gelmediği öğrenildi.

Muğla'da da deprem oldu

Muğla'nın Ula ilçesi de güne depremle uyandı. AFAD bölgede sabah saatlerinde 3.7 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını açıklayarak verileri de paylaştı. 07.22'de meydana gelen depremin derinliği 7 km. olarak açıklandı.