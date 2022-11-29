İYİ Parti lideri Meral Akşener'e FETÖ incelemesi! Telefon kayıtları didik didik edildi

İYİ Parti lideri Meral Akşener'e yönelik 6 yıl önce başlatılan FETÖ soruşturmasında flaş gelişme. Geçen hafta yeni gizli tanık ifadelerinin girdiği ortaya çıkan soruşturma dosyasından yeni sızıntı... Meral Akşener'in telefon kayıtlarının ve HTS bağlantılarının 2 yıl önce didik didik edildiği ortaya çıktı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 6 yıl önce başlatılan “FETÖ” soruşturması kapsamıyla ilgili yeni gelişme. Soruşturma kapsamında iki yıl önce Akşener'in telefon HTS kayıtları didik didik incelendiği ortaya çıktı. Bir yargı mensubu, "Meral hanımın HTS kayıtlarına bakıldı; o süreçte henüz dosyaya herhangi bir tanık/ gizli tanık ifadesi girmemişti” dedi. Şimdi dosyaya yeni tanık ve gizli tanık ifadelerinin girdiği öğrenildi.

6 yıllık soruşturmaya 'gizlilik' kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında 2016 yılında FETÖ soruşturması başlattı. Başsavcılık, 28 Mayıs 2019 tarihinde ise “Soruşturma içeriğinin şüpheli veya müdafi tarafından öğrenilmesi halinde soruşturmanın amacının tehlikeye düşeceği değerlendirilerek” dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisinin kısıtlanmasına karar verdi. 6 yıl boyunca Meral Akşener’in ifadesine dahi başvurulmazken soruşturma uzatıldı.

15 Temmuz gecesi FETÖ imamıyla görüştü iddiası

6 yıldır açık bırakılan soruşturma çerçevesinde Akşener’in 15 Temmuz darbe gecesi bir FETÖ imamıyla Sarıyer’de görüştüğü öne sürüldü. Soruşturma çerçevesinde Siirt’te FETÖ’den tutuklu olan bir şahıs “itirafçı” oldu. İddiaya göre bu şahıs Akşener’in darbe girişiminden haberdar olduğunu, darbeyi ve komuta eden “Yurtta sulh cihanda sulh” konseyiyle irtibatlı olduğunu öne sürdü. Şahsın bu beyanın da soruşturma dosyasına sokulduğu öğrenildi.

HTS incelenirken gizli tanıklar yoktu

Halk TV’den Seyhan Avşar imzalı habere göre, Akşener’in darbe girişimi öncesi ve sonrası tüm HTS kayıtları savcılık tarafından incelemeye alındı. Üst düzey bir yargı mensubu, “Meral hanımın HTS kayıtlarına bakıldı. Ancak bu bayağı önce yapıldı. O süreçte henüz dosyaya herhangi bir tanık/ gizli tanık ifadesi girmemişti” dedi.