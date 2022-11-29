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İBB bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi İmamoğlu yeni hedefleri açıkladı

İBB bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi İmamoğlu yeni hedefleri açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 115 milyar 250 milyon liralık 2023 bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

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 Görüşmede bir konuşma yapan İmamoğlu, "2023 yılında hizmet ve yatırımlarımız için 20 milyar lira finansmana ihtiyaç duyacağımızı öngörüyoruz" dedi. Konuşmanın ardından oylamaya geçildi. Bütçe, 213 kabul, 35 ret oyu ile kabul edildi. Oylama sonrası İmamoğlu, kısa bir değerlendirme ve teşekkür konuşması yaptı. Bütçe, 115 milyar 250 milyon lira olarak onaylandı

İBB Meclisi kasım ayı toplantısının altıncı oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Meclis'e İBB 2023 yılı bütçesini sunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, hedefledikleri proje ve yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"115 milyar 250 milyon lira olarak tasarladık"

Bütçeye ilişkin özet bilgiler paylaşan İmamoğlu, "2023 yılında toplam bütçe gelirlerimizi 95 milyar 250 milyon lira, toplam bütçe giderlerimiz ise 115 milyar 250 milyon lira olarak tasarladık. Bu durumda 2023 yılında hizmet ve yatırımlarımız için 20 milyar lira finansmana ihtiyaç duyacağımızı öngörüyoruz. Bunun 7 milyar lirasını nakit ve Eurobond mevcudumuzdan karşılamayı, yaklaşık 13 milyar lirasını ise borçlanmayla finanse etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

Bu yılki konsolide bütçelerinin ise İSKİ ve İETT dahil toplam 163 milyar lira olduğunu anlatan İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Konsolide bütçemizde ise bu yıl yatırıma bu rakam üzerinden 70 milyar lirayı aşan bir bölümünü ayırdık. İştirak şirketlerimiz 2023 yılında toplam 155 milyar lira bütçe büyüklüğüne ulaşmak üzeredir. 2023 yılında iştiraklerimiz de dahil toplam 318 milyar 848 milyon lira büyüklüğünde bir bütçeyi yönetmeyi önümüze hedef olarak koyduk."

"Raylı sistemler için 1 milyar 405 milyon euro finansman"

İç ve dış borç toplamı olarak 6 milyar 363 milyon lira ana para ve 1 milyar 162 milyon lira faiz olmak üzere toplam 7 milyar 526 milyon lira ödeme yaptıklarını dile getiren İmamoğlu, buna karşılık 6 milyar 966 milyon lira borçlandıklarını belirtti. Göreve geldiklerinden bu yana raylı sistemler için 1 milyar 405 milyon euro finansman sağladıklarına değinen İmamoğlu, 2023 yılında raylı sistem yatırımları için 23 milyar 625 milyon lira bütçe kullanacaklarını ifade etti.

35 ret oyu aldı 

İmamoğlu, 2023 yılında yatırımlara toplam 57 milyar lira ayırdıklarını, spor bütçesini de 1 milyar 782 milyon liraya yükselttiklerini kaydetti. 2023 bütçesi, daha sonra 213 kabul, 35 ret oyu ile kabul edildi. Oylama sonrası İmamoğlu, kısa bir değerlendirme ve teşekkür konuşması yaptı.

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