İmamoğlu Kaftancıoğlu'nun sözlerine çok bozulmuş! Kılıçdaroğlu'na yüzleşme mektubu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu gerginliğinde yeni perde... Milliyet yazarı Zafer Şahin, kulislerde konuşulanları aktardı ve İmamoğlu'nun bu sözlere çok bozulup CHP lideri Kılıçdaroğlu'na bir mrktup yazdığını belirtti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kendisine yönelik söylediği iddia edilen “aptal, hırslı, müteahhit kafalı, şizofren" ifadelerine yönelik ve "Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum" dedi.

Zefer Şahin bugün kaleme aldığı yazısında İmamoğlu-Kaftancıoğlu gerginliğine ilişkin kulislerde konuşulanları aktardı.

"İmamoğlu bu sözlere çok bozulmuş. Hatta o kadar üzülmüş ki oturmuş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bir mektup yazmış. Adeta içini döktüğü o mektupta “Beni Canan Kaftancıoğlu ile yüzleştirin” ricasında da bulunmuş." ifadelerini kullanan Şahin yazısında şunları aktardı:

Belli ki Kılıçdaroğlu’nun önünde Kaftancıoğlu’ndan hesap sormak ve genel başkanın arkasından iş çeviren adam algısından uzaklaşmak istiyor. CHP’de nefesler tutulmuş, bu yüzleşmenin sonucu bekleniyor.

Kılıçdaroğlu bugün akşam saatlerinde İstanbul’da olacak. Hafta sonuna kadar da İstanbul’da olması planlanıyor. Doğal olarak İmamoğlu ve Kaftancıoğlu da tüm programlarda yanında boy gösterecek. Yani bir yüzleşme kaçınılmaz.

Şimdi gözler Kılıçdaroğlu’nda. Bu kavgada ona düşen, müşfik baba rolü. Muhtemelen kavga eden iki haylaz çocuğu karşına alıp, “Ne yapıyorsunuz, siz kardeşsiniz” diyecek. Ve ikiliyi barıştırmaya çalışacak. Ama işi zor. İmamoğlu ve Kaftancıoğlu arasındaki buzlar öyle kolay kolay erimez. Kaftancıoğlu’nun il başkanlığındaki günleri sayılı. Yerine kendisine yakın bir adamını getirmek istiyor. Bir başka kulise göre birlikte hareket ettiği CHP’li dört ilçe başkanına da milletvekili adaylığı için istifa etmeleri talimatını vermiş. Kısacası, koltuktan ayrıldıktan sonra da İstanbul ve parti örgütündeki ağırlığını korumaya çalışıyor. İmamoğlu ile aralarındaki gerilimin temel sebebi, İstanbul özelinde giriştikleri bu parti içi iktidar yarışı. CHP’nin yeni il başkanı belli olana kadar bu kavga daha da alevlenerek devam eder. Ama günün sonunda bu kavganın kazananı Kılıçdaroğlu olur. İstanbul’daki düğümü artık ondan başkası çözemez. Bulduğu çözüme de İmamoğlu ve Kaftancıoğlu da dâhil kimse itiraz edemez.