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Marketteki vurgun tescillendi! Aynı ürün aynı bölgedeki 3 markette bu fiyata satıldı

Marketteki vurgun tescillendi! Aynı ürün aynı bölgedeki 3 markette bu fiyata satıldı

Aynı marka ürünün farklı marketlerde yüksek fiyatlarla satıldığı tespit edildi. Birbirine yakın üç markette aynı firma tarafından üretilen domates salçasının 46,95 TL, 61,75 TL ve 79,95 TL’ye satıldığı ortaya çıktı.

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Demir ile son dönemde market fiyatlarındaki artışları konuştuk. Demir, gıda fiyatlarındaki fahiş artışlarla ilgili şoke edici bilgileri Sabah gazetesi ile paylaştı. İşte anlattıkları:

"Her saat etiket değişiyor"

"Tarihte nerede görülmüş ki, fiyatlandırma da patates ve soğan muzun fiyatını geçmiş. Fiyatlandırmayı çökerttiler. Borsa fiyatı gibi etiket fiyatları olmaya başladı. Her saat etiket değişiyor. Bu durumun matematiksel hesabı yok. Kaç aydır dolar aynı. Mazot aşağıya düştü. Süt bölgelere göre değişmekle birlikte en yüksek 9 lira. Ama 30 liraya satıyorlar.

"Mutfakta sorun çıkartmaya çalışıyorlar" 

"Bu devlet her şey rağmen, fırıncının aldığı 50 kiloluk unun yüzde 45 fiyatını karşılıyor. Bunu şekerde de yapıyor. Bizde stok sıkıntısı yok. Fakat hükümetin aleyhine çevirmek için çalışıyorlar.

Bu bizde gösteriyor ki büyük bir oyun var. Devletin buna fırsat vermemesi lazım. Hükümet tarımda tarihi rekora imza attı. 42 yıl önce köylü çiftçi bu kadar para kazanmıştı. 42 yıl sonra hububatta bu kadar para kazanabildi. Dünya borsasını üzerinde alım yaptık. Dünya borsasında, 300-310 dolar arası hububat alımı yapılırken, biz 400 dolar civarında hububat aldık çiftçiden. Alım garantisi verdik. 400 tane TMO alım varken, 200 tane daha seyyar alım merkezi kurduk."

"Şimdi vatandaşı sokağa nasıl iteriz derdindeler"

Var olan ayçiçek yağına yok dediler. İnsanları galeyana getirdiler. 90 ile 110 lira arasında olan ayçiçek yağını 300 liraya kadar sattılar. İki haftada 500 bin teneke yağ sattılar. 100 milyonun üzerinde para kazandılar. Şimdi vatandaşı sokağa nasıl iteriz derdindeler. Bu vurgun, bu vatandaşın mutfağında sorun çıkartmaya çalışmak, sokağa çağırmak. Tencere darbesi bu. Mutfakta patates, soğan olmazsa mutfakta yemek yapamazsın. Mutfakta yemek çıkmazsa sorun çıkar. Bunu da hükümete yıkmaya çalışıyorlar."

"Elmayı 1.5 liraya aldılar, 18 liraya sattılar"

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tahıl koridorunu açamasaydı, şu an yediğimiz ekmek 20 liranın üzeriydi. Dünyada gıda savaşı başlamıştı. Meyve sebzeyi 2 liradan aldılar, 22 liraya sattılar. Biberi, 2 liradan aldılar, 22 liraya sattılar. Elmayı 1.5 liraya aldılar, 18 liraya sattılar. Dereotunu 1 liraya aldılar, 22 liraya sattılar. Bahane olarak mazotu gösterdiler.

"Hal yasası acilen çıkartılmalıdır"

Antalya'da portakal 5 lira. İstanbul'da 22 lira. Aynı Antalya'da portakal 17 lira. Hal yasası acilen çıkartılmalıdır. Fiyatlamayı alt üst ediyorlar. 1 kilo kıyma 150 lira, 1 kilo kaşar 210 lira. Büyük bir operasyon çıkartmaya doğru gidiyorlar. Köylüyü çiftçiyi kendi alanında desteklememiz gerekir. Birbirine yakın üç markette aynı firma tarafından üretilen domates salçası 46,95 TL, 61,75 TL ve 79,95 TL'ye satılıyor."

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