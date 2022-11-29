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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yaz saati çıkışı! Ülkeyi zifiri karanlığa mahkum ettiler

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yaz saati çıkışı! Ülkeyi zifiri karanlığa mahkum ettiler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'dan paylaştığı videoda kalıcı yaz saati uygulamasına tepki gösterdi. Çocukların hava aydınlanmadan okula gittiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Zifiri karanlığa mahkum ettiler Türkiye'yi, bunu hemen düzelteceğiz" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah saat 8’de yaptığı videolu açıklamada, kalıcı yaz saati uygulamasının insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine değindi.

Kılıçdaroğlu, “Kış saatine geçmeyerek, bakın çocuklarımıza ne yaptılar. Türkiye'nin sabahlarını karanlığa boğdular. Gerçekten de bu bir trajedidir…  Kalpleri gibi zifiri karanlığa mahkûm ettiler Türkiye'yi. Bunu hemen, ama hemen; mutlaka düzelteceğiz” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

- Sevgili halkım. Kış saatine geçmeyerek, bakın çocuklarımıza ne yaptılar. Bu karanlıkta, bu yollara düşen; göz göze, kalp kalbe, el ele vermeye çalışan insanlarımız… Türkiye'nin sabahlarını karanlığa boğdular. Gerçekten de bu bir trajedidir.

- Bu saraylıların her şeyden korkmasına alışmıştık da gün ışığından korkmaları neyin nesidir, Allah aşkına? Hayret ediyorum. Bu cehaleti artık, bu ülke kaldıramaz oldu.

- Ama ben, bu cehaletin üreteceği sonuçlar ile ilgili bir rapor hazırlattım. Biyolojik saatimizin en önemli uyaranı gün ışığıdır, sevgili halkım. Gün ışığı bir sinyaldir. Bu sinyal gelir ve fizyolojik süreçleri kontrol eden çeşitli hormonların üretimi başlar. Bunu engellerseniz hastalıklara yol açarsınız.

- Bu yapılan; bozulmuş biyolojik ritim, nöro hastalıklar, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve kanser gibi hastalıklar için önemli bir risk teşkil ediyor.

- Bunlar rapor mapor bilmez, okumazlar. Kalpleri gibi zifiri karanlığa mahkûm ettiler Türkiye'yi. Bunu hemen, ama hemen; mutlaka düzelteceğiz.

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