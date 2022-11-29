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NBA'de Alperen'in 18 sayısı Rockets'ın kazanmasına yetmedi

NBA'de Alperen'in 18 sayısı Rockets'ın kazanmasına yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 129-113 kaybettikleri Denver Nuggets maçında 18 sayı, 7 ribauntla oynadı.

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NBA'e 10 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nın iddialı takımlarından Nuggets, konferans sonuncusu Rockets'ı yenerek peş peşe 3. galibiyetini aldı.

Ev sahibi Nuggets'ı galibiyete, 32 sayı, 12 ribaunt, 8 asistle "double double"a imza atan Nikola Jokic ve 31 sayı, 5 asist üreten Jamal Murray taşıdı.

Rockets'ta Alperen 18 sayı, 7 ribaunt, 3 asist ve Jalen Green 17 sayı, 7 asistle mücadele etti.

Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın 100-88 yenildiği Toronto Raptors deplasmanında 9 sayı, 2 ribaunt üretti.

Philadelphia 76ers'ta oynayan Furkan Korkmaz ise takımının sahasında 104-101 kazandığı Atlanta Hawks maçını 2 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, 3 top çalmayla tamamladı.

Pacers, Lakers'ı son saniye basketiyle yendi

Indiana Pacers, son 10 dakikaya 17 sayı geride girdiği Los Angeles Lakers karşılaşmasını, Andrew Nembhard'ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle 116-115 kazandı.

Misafir ekip Pacers'ta Tyrese Haliburton 24 sayı, 14 asist, 7 ribaunt, Bennedict Mathurin 23 sayı, 8 ribaunt ve maçın kahramanı Nembhard 12 sayıyla oynadı.

Lakers'ta ise Anthony Davis'in 25 sayı, 13 ribaunt, 6 asist, 4 blok, Russell Westbrook'un 24 sayı, 6 asist ve LeBron James'in 21 sayı, 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Suns üst üste 5. galibiyetini aldı

Batı Konferansı lideri Phoenix Suns, deplasmanda Sacramento Kings'i 122-117 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Suns'ın all-star gardı Devin Booker 44 sayı, 8 ribaunt, 6 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. Deandre Ayton da 17 sayı, 12 ribauntluk katkıda bulundu.

Arka arkaya 3. maçını kaybeden Kings'te Malik Monk 30 sayı, 8 asist, Domantas Sabonis 17 sayı, 10 asist, 9 ribaunt ve Kevin Huerter 18 sayı, 7 ribauntla mücadele etti.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 104-101

Washington Wizards-Minnesota Timberwolves: 142-127

Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 100-88

Brooklyn Nets-Orlando Magic: 109-102

Boston Celtics-Charlotte Hornets: 140-105

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 105-101

Denver Nuggets-Houston Rockets: 129-113

Utah Jazz-Chicago Bulls: 107-114

Sacramento Kings-Phoenix Suns: 117-122

Los Angeles Lakers-Indiana Pacers: 115-116

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