NBA'de Alperen'in 18 sayısı Rockets'ın kazanmasına yetmedi

Üniversitede skandal! Profesörden, öğrencisini 'benim olacaksın yoksa seni işsiz bırakırım' tehdidi

Motorine bir indirim daha geliyor! 5 günde 3. kez indirim! İşte 29 Kasım 2023 indirimli akaryakıt fiyatları...

Twitter'da Apple öyle bir şey yaptı ki Elon Musk iflas edebilir : Burada neler oluyor Tim?