TÜİK Kasım ayı verilerini açıkladı! Ekonomik güven endeksi azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Ekonomik güven endeksi Kasım ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 96,9 oldu.Abone ol
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Kasım ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 97,1 iken, Kasım ayında yüzde 0,2 oranında azalarak 96,9 değerini aldı.
Tüketici güven endeksi yüzde 0,6 oranında artarak 76,6 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,1 oranında artarak 121,9 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 91,6 değerini aldı.