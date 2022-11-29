Motorine bir indirim daha geliyor! 5 günde 3. kez indirim! İşte 29 Kasım 2023 indirimli akaryakıt fiyatları...

Petrol fiyatlarındaki çöküş araç sahiplerine sevindirici haber olarak döndü. 25 Kasım'dan itibaren iki kez indirim gelen motorine 30 Kasım 2022 Çarşamba gününden (bu gece yarısı) itibaren geçerli olmak üzere 58 kuruşluk daha indirim geliyor... Böylece motorinde 5 günde 2 liranın üzerinde indirim yapılmış olacak.

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Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilikle birlikte akaryakıt fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Petrol fiyatlarının dünya piyasalarında çakılmasının ardından araç sahipleri için sevindiren haberler peş peşe gelmeye başladı. 25 Kasım'dan itibaren motorine iki kez indirim gelmişti.

Bu gece yarısı indirim var

25 Kasım'da 95 kuruş, 29 Kasım'da (dün) da 82 kuruş indirim yapılan motorine, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 58 kuruş indirim daha bekleniyor. İndirimli fiyatlar 30 Kasım 2022 Çarşamba günü itibariyle pompaya yansıyacak. Benzin grubunda indirim görünmüyor.

Güncel ve indirimli motorin fiyatları

Dün gelen 82 kuruşluk indirimle motorin; Ankara'da 23.21 liraya, İstanbul'da 23.09 liraya, İzmir'de ise 23.27 liraya inmişti. Bu gece uygulanacak 58 kuruşluk yeni indirimle ise motorin; Ankara'da 22.63 liraya, İstanbul'da 22.51 liraya, İzmir'de 22.67 liraya inecek.