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Terör zanlısını Siirt'te ele geçirilen patlayıcıdaki parmak izi ele verdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Terör zanlısını Siirt'te ele geçirilen patlayıcıdaki parmak izi ele verdi

Siirt'te 10 yıl önce ele geçirilen patlayıcıda parmak izi tespit edilerek yakalanan terörist tutuklandı.

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Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda, kent merkezinde 16 Mayıs 2012'de ele geçirilen el yapımı patlayıcı üzerindeki koli bandında yapılan incelemede S.G'nin parmak izine ulaşıldı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan S.G, polislerce İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanıp Siirt'e getirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

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