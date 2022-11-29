Bahçeli altılı masaya seslendi 'bunların bir uykusunu da kaçırayım' deyip açıkladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6'lı masanın anayasa paketini değerlendirerek "Tarihi geriye sarmak, akıntıya karşı kürek çekmektir" dedi. Bahçeli, "Bunların bir uykusunu da kaçırayım; 7 yıllık bir seçim yapılacakmış. Biz 1 dönemi tamamladık, ikincisine hazırlanıyoruz. İki yetmez 3 olsun dersek ne yapacaksınız" diye sordu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Altılı masanın hazırladığı 84 maddelik anayasa çalışmasını eleştiren Bahçeli, "Bunların yapacağı anayasa yıkım anayasadır" dedi.

"Altısını toplasan bir milliyetçi hareket etmez" ifadelerini kullanan Bahçeli, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemin Türkiye'nin aradığı şifası olduğunu söyledi.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından önemli satır başları:

"Ekin gibi biçilmeli, silindir gibi ezilmelidir"

Son günlerde maalesef bölücü terör örgütünün saldırılarında şehit olan kahramanlarımız yüreklerimize ateş düşürmüştür. Şehitlerimiz vatan topraklarına emanet edilmişlerdir, sorulacak hesapları namusumuzdur. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Bütün hainler açık hedefimizdir. Canlı terörist bırakılmamalıdır, alayı birden ekin gibi biçilmeli, silindir gibi ezilmelidir.

Güvenlik uzmanlarının kara harekatı yorumlarına tepki

Kaç gündür dikkatimizi çekmiştir, önüne gelen, askerliğin temel kurallarından bihaber, askerlik yapıp yapamadıkları dahi belli olmayan ne kadar geveze yorumcu varsa televizyonlardan Türkiye'nin kara harekatı şu günde olacak diye konuşmaktadır. Deprem olur bunlar ekrana çıkar, domates, patates, soğan mevzu bahis olur bunlar ahkam keserler. Hep aynı isimler, aynı simalar, aynı maskaralıklar. Aslında potansiyel maksatları terörle mücadeleyi sabote etmektir. Bunlardan bıktık, usandık, bu edepsiz, bilgisiz ekran yüzlerinden gerçekten midemiz bulanmaktadır. Türkiye'nin ne zaman ve hangi şartlarda muhtemel kara harekatını yapacağının yetki ve görevi olmayan kişiler tarafından dillendirilmesi güvenlik zaafıdır. Buna da sınır konmalıdır. Kahraman Türk askerinin planlanmış bir zamanda karadan intikal ederek bölücü terörü kaynağından vurması önümüzdeki temel gündemlerden birisidir. Karşımıza kim çıkarsa sonu teröristlerin sonu gibi olmalıdır.

Altılı masanın anayasa paketi

Zillet ittifakının dün açıkladığı anayasa önerisi ölü doğmuş, dağın fare doğurması bile mümkün olmamıştır. Birbirlerinin kulağını çekmek için pozisyon alanların anayasa hazırlaması bir hayaldir. Bunların kafası karmakarışıktır. Zillet ittifakının anayasa değişiklik önerisi tarihi geriye sarmak, devletin temellerine dinamit yerleştirmek, güçlenen Türkiye'ye pranga vurmaktır. Zillet ittifakı Türkiye'nin çivisi çıkarmak için zehirli önerilerini sıralamıştır. Zillet ittifakının hevesi kursağında kalacak, yayından çıkan ok gibi bir daha sandığa giremeyecektir. Zillet ittifakının akıl hocası HDP'dir, PKK'dır, terör yedekleridir.

Bunlardan hiçbir yok, hiçbir halt olmaz, olamaz. Bunların yapacağı anayasa yıkım anayasası, yenilgilerin egemen olduğu toplum sözleşmesidir. Bugünkü temel hak ve hürriyetler hakim olmasaydı sokak aralarına kadar Türkiye'ye hakaret edenlere fırsat verilir miydi? Milletimizin sinir uçlarını zedeleyen küstahlıklar bu güruha bırakılır mıydı? Halkın seçtiği bir cumhurbaşkanını tek dönemle sınırlayıp sembolik hale getirmek cahilliğin bubi tuzağıdır. Zillet ittifakı partilerine çağrım, gelin siz de bu tarihi sorumluluğa ortak olun. Hezeyandan geri dönün, Türkiye'nin yanında durun, gelin bu milli şerefe siz de katkı verin.

"6'sını bir araya getirsen bir milliyetçi hareket yapmaz"

6'sı birden dizilmiş anayasa takdimi yapıyorlar. 6'sını bir araya getirsen bir milliyetçi hareket yapmaz. Gelsinler bir de bunu okusunlar, bunu gördükleri zaman en yakın çöplüğe 6'sını birden atın. İşte size 6'ya karşı 2, bu Cumhur İttifakı demektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yaşaması için AK Parti de değerli yönetici ve bilim insanlarıyla çalışmaktadır. Anayasa metinleri burada buluşursa Türkiye yepyeni bir anayasaya yepyeni bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne kavuşmuş olacaktır. Bunların bir uykusunu da kaçırayım; 7 yıllık bir seçim yapılacakmış. Biz 1 dönemi tamamladık, ikincisine hazırlanıyoruz. İki yetmez 3 olsun dersek ne yapacaksınız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 5'er yıllık 3 dönem olsa da tamamen lider ülkeye doğru hızla götürsek.

Bu sistemden geri dönüş yoktur. Muhalefet partilerini izaha davet ediyorum, bunların kulak çekmek enseye tokat siyasetinden vazgeçmelerinin devlet için gerekli ve acil olduğunu hatırlatmak istiyorum. Allah'ın izniyle zillet ittifakını yürüyüşümden çıkacak tozumuzla baş başa bırakırız.