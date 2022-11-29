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Sivas'ta hayvanlarını otlatırken oldu toz dumanın dağılmasıyla dehşete düştü 10 metre çapında

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Sivas'ta hayvanlarını otlatırken oldu toz dumanın dağılmasıyla dehşete düştü 10 metre çapında

SİVAS’ın Hafik ilçesinde oluşan 10 metre çapındaki obruk görenleri korkuttu, ilçe sakinlerinden Soğancıoğlu ise 15 metreyle obruğa düşmekten son anda kurtuldu.

Sivas'ta hayvanlarını otlatırken oldu toz dumanın dağılmasıyla dehşete düştü 10 metre çapında

Sivas’ın Hafik ilçesi Çay Mahallesinde bulunan tarlada geçtiğimiz günlerde oluşan obruk görenleri korkuttu. İlçe sakinlerinden Fatih Rüştü Soğancıoğlu, hayvanlarını otlattığı sırada yaklaşık 15 metre önünde büyük bir gürültüyle çökme meydana geldi.

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Sivas'ta hayvanlarını otlatırken oldu toz dumanın dağılmasıyla dehşete düştü 10 metre çapında

15 metreyle içine düşmekten son anda kurtulan Soğancıoğlu, çökme ile beraber oluşan tozun dağılmasıyla sesin geldiği yöne gitti. Soğancıoğlu, gördüğü manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. 

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Sivas'ta hayvanlarını otlatırken oldu toz dumanın dağılmasıyla dehşete düştü 10 metre çapında

Yaklaşık 10 metre çapında 20 metre derinliğinde bir obruğun oluştuğunu gören Soğancıoğlu, durumu hemen yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen yetkililer obruk etrafına güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı.

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Sivas'ta hayvanlarını otlatırken oldu toz dumanın dağılmasıyla dehşete düştü 10 metre çapında

Yeraltı sularının çekilmesiyle oluştuğu tahmin edilen obruğun toprakla kapatılması için Hafik İlçe Özel İdaresi tarafından çalışma başlatıldı.

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