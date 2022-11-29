ABD'den sınır ötesi kara harekatına skandal cevap! 2 şart sundu ikisi de rezalet

TÜRKİYE'nin Suriye'deki PKK varlığına yönelik Pençe Kılıç Hava Harekatı'ndan sonra kara harekatına hazırlanması ABD'ye rahatsız etti. "Türkiye'nin terör tehdidine karşı kendini savunma hakkı olduğu" belirten Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, terör örgütü SDG ile olan bağlarını açık açık itiraf etti. Türkiye'nin kara operasyonuna ilişkin soruya Kirby, 2 şart sunarak yanıt verdi.

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İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü 81 kişinin de yaralandığı terör saldırısının ardından Suriye ve Irak'taki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe Kılıç Hava Harekatı'nın kara operasyonu ile devam edip etmeyeceği tüm dünyanın gündeminde. Kara Harekatı'nın her an başlayabileceği belirtilirken, Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu SDG'ye verdiği destek ile bilinen ABD'den yine skandal açıklamalar geldi.

Saldırıyı kim yaptı bilmiyoruz!

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Beyaz Saray günlük basın brifinginde Amerikan dış politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamayla ilgili soruşturmasına herhangi bir destek vermediklerini belirten Kirby, "Şu anda bu saldırının sorumlusunun tam olarak kim olduğunu söyleyecek bir pozisyonda değiliz. Bu şiddeti o zaman da kınadık, şimdi de kınıyoruz." ifadesini kullandı.

'Özellikle sivillerin daha çok ölümüne...'

Kirby, son günlerde Türkiye'nin ülkenin çeşitli yerlerinde ve Suriye sınırında "terör kurbanı" olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Türkiye'nin saldırılara karşı kendini ve vatandaşlarını savunma hakkı vardır. Aynı zamanda bölgede tansiyonun düşürülmesini istiyoruz ve özellikle de sivillerin daha çok ölümüne neden olacak hiçbir eylemi görmek istemiyoruz. DEAŞ ile mücadelede Suriyeli mevkidaşlarımızla çalışmayı sürdürüyoruz, DEAŞ Irak ve Suriye'de geçerli bir tehdit olmayı sürdürüyor."

O bölgede bizim askerlerimiz var

Bir gazetecinin, "Türkiye'nin kendini savunma hakkı olduğunu söyleyerek, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ın Suriye operasyonuna yeşil ışık mı yakıyorsunuz?" sorusuna ise Kirby şu yanıtı verdi: "Türkiye terör saldırılarına maruz kaldı. Ancak özellikle Suriye içinde daha çok ölüme, daha çok masumun ölmesine yol açacak ya da bizim DEAŞ ile mücadele çabalarımıza zarar verecek bir eylem görmek istemiyoruz. Bizim Suriye'de DEAŞ ile mücadele eden askerlerimiz var."

ABD askeri SGD'ye destek veriyor

"Suriye'de Türkiye ya da başka bir ülke tarafından Amerikalıların hayatını riske atacak bir eylemi görmek istemiyoruz. Amerikan askerleri burada sahada ve SDG'ye destek veriyor." Kirby, 22 Kasım'da yaptığı açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında "meşru terör tehdidi"yle karşı karşıya olduğunu ve kendini her türlü savunma hakkı bulunduğunu söylemişti.

SGD güçlerine yardımı paylaştılar

Öte yandan, ABD'den Türkiye'nin hava operasyonları sürerken skandal bir adım geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), PKK/PYD/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yaptıkları yardımı sosyal medyadan paylaştı. Paylaşımda, "Misyonumuzun bir parçası olarak Suriye'deki SDG ortaklarımıza 20 ünite kan ve plazma verildi" notu da düşüldü.