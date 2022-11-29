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İstanbul-Paris arası tarihi yolculuk başlıyor! Bilet parasını duyan gerçek mi dedi

İstanbul-Paris arası tarihi yolculuk başlıyor! Bilet parasını duyan gerçek mi dedi

İlk seferine 1883 yılında çıkan Orient Express (Doğu Ekspresi) yine yollara çıkmaya hazırlanıyor.

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Son seferini 1977 yılında gerçekleştiren trende kral ve kraliçeler seyahat etmişti. 45 yıl sonra gerçekleştireceği seferinde İlk güzergahı Paris - İstanbul arasında olacak yolculuğun fiyatı ise dudak uçuklattı. İşte o tarihi yolculuğun bilet fiyatları..

İlk seferini 4 Ekim 1883’te gerçekleştirilen Orient Express’in s (Doğu Ekspresi) rotasına 1888 yılında İstanbul’da dahil edildi.  2024'te Paris-İstanbul arasında yeniden sefer yapması planlanan Doğu Ekspresi 45 yıl sonra yollara çıkıyor.

Bilet fiyatını duyan inanamıyor!

Paris - Lozan - Milano - Venedik - Belgrad - Sofya - İstanbul arasında gerçekleştirilecek tarihi yolculuk için yolcular  17.500 Euro (336.875 TL) ödeyecek. 

Habertürk’ün haberine göre  Paris - İstanbul  arası gerçekleştirilecek olan bu keyifli yolculuk, 25 - 30 Ağustos arasında 6 gün 5 gece sürecek

Tren baştan aşağı yenilenerek iç tasarımında kullanılan ahşap paneller 1920'li yılların etkilerini taşıyor. Trende 12 yataklı vagon, bir yemek vagonu ve 3 salon vagonu bulunuyor

1883 yılında Paris’ten başlayan Orient Express’in ilk seferinde  Fransız, Alman, Avusturyalı ve Osmanlı asıllı diplomatlar, memurlar ve ekâbirler yolculuk etti. 

Seyahat eden yolcular arasında II. Abdülhamid ile röportaj yapmak için İstanbul’a gelen The Times Gazetesi’nin muhabiri Edmond About da bulunuyordu. About, yolculukla ilgili hatıralarını 1884’te “De Ponteise à Stamboul” adlı kitabında yayınladIı

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