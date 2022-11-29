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Dış ticarette korkutan rakamlar ekim ayında yüzde 422 arttı

Dış ticarette korkutan rakamlar ekim ayında yüzde 422 arttı

Ekim ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 3, ithalat yüzde 31,4 arttı. Dış ticaret açığı yüzde 422 artarak 7 milyar 874 milyon dolara yükseldi. 11 aylık ticaret açığı ise 91 milyar doların üzerinde.

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Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 21 milyar 328 milyon dolar, ithalat yüzde 31,4 artarak 29 milyar 202 milyon dolara çıktı.

Ekim ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 421,7 artarak 1 milyar 509 milyon dolardan, 7 milyar 874 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ekim ayında yüzde 93,2 iken, 2022 Ekim ayında yüzde 73'e geriledi.

11 aylık ticaret açığı 91 milyar dolar

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 artarak 209 milyar 394 milyon dolar, ithalat yüzde 39,4 artarak 300 milyar 443 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Ekim döneminde dış ticaret açığı yüzde 168,3 artarak 33 milyar 933 milyon dolardan, 91 milyar 49 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2021 Ocak-Ekim döneminde yüzde 84,3 iken, 2022 yılının aynı döneminde yüzde 69,7'ye geriledi.

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