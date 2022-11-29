Bakan Koca'dan doktora yapılan saldırıya ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa’daki acil servis doktoruna yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakan Koca “Sağlık kurumlarındaki sözel ve fiziki şiddetin önemli oranlarda azalma gösterdiği bu dönem adına, hepimizi üzdü” dedi.Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde dün akşam yaşanan hadise, sağlık kurumlarındaki sözel ve fiziki şiddetin önemli oranlarda azalma gösterdiği bu dönem adına, hepimizi üzdü. Geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Yasanın gücü, Bakanlığımızın kararlılığı açıktır” ifadelerini kullandı.
ŞANLIURFA'da hastaya müdahale eden acil serviste görevli doktor, başka bir hasta yakınının saldırısına uğradı. Aldığı darbe sonucu doktorun burnu kırıldı.