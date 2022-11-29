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Ömer Çelik'ten altılı masanın anayasa teklifine tepki! Asla söz konusu değildir

Ömer Çelik'ten altılı masanın anayasa teklifine tepki! Asla söz konusu değildir

Altılı masanın pazartesi günü, 'Şimdi demokrasi zamanı' sloganı ile açıkladığı anayasa teklifine AK Parti'den eleştiri geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, altılı masanın anayasa teklifine karşı çıktı.

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Altılı masa, geçtiğimiz gün Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Anayasa Değişikliği Önerisi'ni sunma sebebi ile Ankara'da bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Serhan Yücel, Serap Yazıcı, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Uğur Poyraz ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya ise anayasa taslağını açıkladı.

84 maddeden oluşuyor

Anayasa değişikliği önerisi 84 maddeden oluşuyor. Kuvvetler ayrılığına vurgu yapılan yeni sistemde yasamanın etkin ve katılımcı, yürütmenin istikrarlı, şeffaf ve hesap verebilir, yargının ise bağımsız ve tarafsız olması ilk hedefleri oluşturuyor. Ortak kararın kılındığı metinde, “Güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem inşa etme kararlılığı içindeyiz” ifadeleri kullanıldı.

Ömer Çelik'ten teklife tepki

Hiç kimse Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi hakkını geri alamaz. Herhangi bir şekilde halk oyuyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'nın yürütme ile ilgili hiçbir meseleye katılamaması gibi bir şey söz konusu olamayacaktır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bugün Ankara'da İlçe Kadın Kolları Buluşması'nda konuştu. Çelik'in gündem maddesi ise altılı masanın sunmuş olduğu ve 9 başlıkta değişiklik yapılan anayasa teklifiydi.

Çelik, sunulan anayasa teklifine karşı çıkarken, "Hiç kimse Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi hakkını geri alamaz. Herhangi bir şekilde halk oyuyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanı'nın yürütme ile ilgili hiçbir meseleye katılamaması gibi bir şey sözkonusu olamayacaktır. Bunun Erdoğan karşıtlığı üzerine kurulduğunu görmek mümkündür. Buradan nasıl bir siyasi sonuç çıkar, buradan nasıl bir devlet hayatı çıkar diye baktığınızda geçmişteki vesayetin o karanlık günlerinin yeniden diriltileceği siyasi tablonun çıkacağını görürsünüz. Bugün 6'lı masa üzerinden Türkiye'ye demokrasi getireceğiz diyenlerin yaptığı şeyin Türkiye'nin geçmişte yaşadığı vesayetin yeniden dirileceği ortamın oluşmasından başka işe yaramayacağını ifade etmek gerekir.Yakın zamanda bunların bir eski bakanları çıktı, CHP adına konuşarak 'İktidara geldiğimizde türbanla mücadele edeceğiz' diyerek bu vesayetin ipuçlarını göstermeye başladılar" ifadelerini kullandı.

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