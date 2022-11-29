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Taksiciler Odası Başkanı 'zam' dedi! Fatih Altaylı'nın taksi yazısı olay oldu!

Taksiciler Odası Başkanı 'zam' dedi! Fatih Altaylı'nın taksi yazısı olay oldu!

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun 'zam' açıklamasını hatırlattığı yazısında İstanbul'daki taksi krizine dikkat çekti. 

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İstanbul'da pek çok kişi gideceği yönü taksicilere beğendiremiyor. Taksicilerin ilk tercihi yabancı turistler oluyor. İstanbul Taksiciler Odası Başkanı tartışmalar sürerken “Taksi tarifesi artmalı” açıklaması yaptı. Fatih Altaylı "Eyüp Aksu, bu meseleyi bizimle değil, Turizm Bakanlığı ile tartışsın." dedi ve bir Türk vatandaşının taksi bulması veya  bulduğu taksiye binmesinin imkansız olduğunu söyledi. İşte Altaylı'nın yazısı:

Taksi tarifesi bizi hiç ilgilendirmiyor

İstanbul Taksiciler Odası Eyüp Aksu “Taksi tarifesi artmalı” demiş.

Bunu niye bize söylüyor anlamadım.

Konunun ne benimle ne de İstanbul’da yaşayan Türk vatandaşları ile bir ilgisi var.

Eyüp Aksu, bu meseleyi bizimle değil, Turizm Bakanlığı ile tartışsın.

Bu mesele bizi hiç ilgilendirmediği gibi, bizim açımızdan taksi tarifelerinin 100 TL’ye açılmasının ve kilometre başına 500 TL yazmasının da hiçbir mahzuru yok.

İstanbul’daki taksilerin fiyatları beni hiç ama hiç ilgilendirmiyor.

Çünkü binemiyorum.

O taksiler, bizi, sizi almıyorlar.

Bir Türk vatandaşının taksi bulması, bulduğu taksiye binmesi imkansız.

Ne duruyorlar ne alıyorlar.

Yanlışlıkla alsalar bile asla istediğiniz yere gitmiyorlar.

Bu yüzden de Taksiciler Odası ne kadar zam istiyorsa, AK Parti onlara o kadar zam yapsın.

Konu bizim dışımızda.

Aranızda halledin. 

Hatta AK-UKOME'ye de gerek yok. 

Turizm Bakanlığı halletsin. 

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