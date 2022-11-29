2023'te ezberler bozulacak! İslam Memiş'in altın ve dolar açıklaması bomba

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor. Altının gram fiyatı 1.050 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.720 lira, Cumhuriyet altını da 6.990 liradan satılıyor. Dolar 18.62, Euro da 19.33 liradan alıcı buluyor. 2023 öngörülerini paylaşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş,"2023'te ezberler bozulabilir" dedi ve şöyle devam etti: